(Di mercoledì 20 luglio 2022)si è aggiudicata un contrattoda 223di dollari (212di euro) in Florida (Usa) tramite la controllata americana Lane. Il progetto - spiega il Gruppo in una nota - ...

Pubblicità

fisco24_info : Webuild: commessa autostradale da 223 milioni dlr negli Usa: Intervento in Florida sulla tratta Downton Interchange -

Agenzia ANSA

"Il nuovo contratto - prosegue- rafforza la presenza del Gruppo in Florida, confermando come mercato strategico il Nord America, che ha generato il 21% dei ricavi consolidati nel 2021 e che ...Fincantieri +2,2% e+3,3% guadagnano ulteriore terreno sulle indiscrezioni di stampa di ieri secondo cui i due ... Si tratta di unada oltre 900 milioni di euro. In corsa ci sarebbero ... Webuild: commessa autostradale da 223 milioni dlr negli Usa (ANSA) - MILANO, 20 LUG - Webuild si è aggiudicata un contratto autostradale da 223 milioni di dollari (212 milioni di euro) in Florida (Usa) ...La commessa ricevuta tramite la controllata Lane prevede la progettazione e la realizzazione di interventi per migliorare flussi di traffico e sicurezza ...