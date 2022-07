Pupo svela la verità su La Talpa 2022 | Parteciperò solo ad una condizione

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Secondo alcuni giornali pare chepossa partecipare alla prossima edizione de “La”, il noto reality trasmesso su RAI 2 e che quest’anno, invece, andrà in onda su canale 5. In un recente post su Instagram, allora, il cantante ha fatto chiarezza sulla faccenda "La" è uno dei reality show più amati e seguiti della televisione italiana. Dal lontano 2004, infatti, non smette di appassionare milioni di telespettatori. Il regolamento dell’apprezzato show, oltretutto, è molto diverso dagli altri reality. Uno dei concorrenti, appunto, è la famigerata “” e il pubblico e gli altri partecipanti devonorne l’identità. Un gioco, allora, molto avvincente sia per chi ne prende parte attivamente, sia per gli spettatori da casa. Quest’ultimi, poi, tramite il televoto possono stilare la ...