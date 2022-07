teagreen0 : RT @Mainograz: #CUBI - Culture biblioteche in rete. Il progetto si consolida. Dalla collaborazione di due sistemi bibliotecari e da un perc… - Mainograz : #CUBI - Culture biblioteche in rete. Il progetto si consolida. Dalla collaborazione di due sistemi bibliotecari e d… - mauriziocori1 : RT @Claude_Scarpa: E' il 20 Agosto del 1950 e a Roma nasce Patrizia Vistarini, meglio e più conosciuta col nome d'arte di MITA MEDICI, Indi… - _fiorucci : RT @Claude_Scarpa: E' il 20 Agosto del 1950 e a Roma nasce Patrizia Vistarini, meglio e più conosciuta col nome d'arte di MITA MEDICI, Indi… - PatriziaFranc20 : RT @Claude_Scarpa: E' il 20 Agosto del 1950 e a Roma nasce Patrizia Vistarini, meglio e più conosciuta col nome d'arte di MITA MEDICI, Indi… -

7giorni

La leggedall'esigenza di valorizzare una filiera, quella del legno appunto, che non solo è ...ricordare - prosegue il consigliere regionale di Fdi - che oggi utilizziamo un milione di metri...Espanderemo la sua capacità a 20 miliardi di metriall'anno in pochi anni. A partire dal 2023 dovremmo già raggiungere i 12 miliardi di metri. L'incremento di gas da Baku va nella direzione ... Nasce CUBI, la nuova realtà generata dalla fusione tra il Sistema bibliotecario Vimercatese e quello Milano Est In sostanza, CUBI nasce dalla fusione tra il Sistema Bibliotecario Vimercatese e il Sistema Bibliotecario Milano-Est, al termine di un lavoro condiviso durato 3 anni. «È stato un lungo e stimolante ...di Barbara CalderolaSi sistemano la fascia tricolore sulla spalla, segno che il momento è solenne, e si mettono in posa per lo scatto che fissa il momento per sempre. Da ieri Milano Est e Brianza sono ...