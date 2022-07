Montagna inclusiva, in Dolomiti Paganella torna ‘Brenta Open’ (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Promuovere una Montagna inclusiva e accessibile a tutti. È questo l’obiettivo di Brenta Open, la due giorni dedicata all’inclusività che animerà il territorio di Dolomiti Paganella il 23 e il 24 luglio. L’evento, che si rivolge a persone con disabilità e non, sarà un’occasione per condividere e vivere insieme le montagne trentine superando, più che le barriere architettoniche, quelle legate alla forza morale, al carattere e alle qualità umane. Protagonisti dell’edizione del 2022, che vedrà tra gli ospiti speciali anche l’atleta paralimpica Martina Caironi, saranno ancora una volta i giovani e le nuove generazioni, in particolare 11 ragazzi del Liceo Scientifico per le professioni del turismo di Montagna di Tione di Trento (Tn), che parteciperanno all’evento insieme agli atleti Nicolle ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Promuovere unae accessibile a tutti. È questo l’obiettivo di Brenta Open, la due giorni dedicata all’inclusività che animerà il territorio diil 23 e il 24 luglio. L’evento, che si rivolge a persone con disabilità e non, sarà un’occasione per condividere e vivere insieme le montagne trentine superando, più che le barriere architettoniche, quelle legate alla forza morale, al carattere e alle qualità umane. Protagonisti dell’edizione del 2022, che vedrà tra gli ospiti speciali anche l’atleta paralimpica Martina Caironi, saranno ancora una volta i giovani e le nuove generazioni, in particolare 11 ragazzi del Liceo Scientifico per le professioni del turismo didi Tione di Trento (Tn), che parteciperanno all’evento insieme agli atleti Nicolle ...

