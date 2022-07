L’ultimatum di Draghi: «Decide il parlamento non io». E mette la fiducia sulla mozione Casini (Di mercoledì 20 luglio 2022) Trattative fino all’ultimo, una sospensione per discutere con l’intera maggioranza. Alla fine Mario Draghi intervenendo nell’aula del Senato per le repliche, dopo il discorso pronunciato questa mattina, mette il “cerino” nelle mani del centrodestra. Ponendo la fiducia sulla mozione presentata da Pier Ferdinando Casini che approva semplicemente il discorso di Draghi, senza porre condizioni. Il centrodestra in una nota di poco prima delle repliche ha fatto sapere che avrebbe votato solo la propria, ma la mossa di Draghi potrebbe metterli in difficoltà perché segnerebbe anche formalmente che Lega e Forza Italia hanno scelto lo strappo. “Sarà una replica breve, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto l’operato del governo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) Trattative fino all’ultimo, una sospensione per discutere con l’intera maggioranza. Alla fine Mariointervenendo nell’aula del Senato per le repliche, dopo il discorso pronunciato questa mattina,il “cerino” nelle mani del centrodestra. Ponendo lapresentata da Pier Ferdinandoche approva semplicemente il discorso di, senza porre condizioni. Il centrodestra in una nota di poco prima delle repliche ha fatto sapere che avrebbe votato solo la propria, ma la mossa dipotrebberli in difficoltà perché segnerebbe anche formalmente che Lega e Forza Italia hanno scelto lo strappo. “Sarà una replica breve, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto l’operato del governo ...

