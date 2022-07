Luiss e Fao, collaborazione su sicurezza alimentare e sostenibilità (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nuova collaborazione tra la Fao e la Luiss, con la firma di Memorandum of Understanding (MoU) per promuovere la sicurezza alimentare e nutrizionale, la sostenibilita’, l’inclusivita’ e la resilienza dei sistemi agroalimentari in linea con il Quadro Strategico della Fao per un mondo migliore e per non lasciare indietro nessuno. Il nuovo accordo fa seguito alla collaborazione gia’ in atto tra l’organizzazione delle Nazioni Unite e l’ateneo per sostenere nuove professionalita’ nell’ambito della sicurezza alimentare. Con il MoU, firmato oggi, si spiega in una nota,si amplia l’area di collaborazione con l’obiettivo di sviluppare le capacita’ dei futuri professionisti della sicurezza alimentare su una serie di temi. “Questa ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nuovatra la Fao e la, con la firma di Memorandum of Understanding (MoU) per promuovere lae nutrizionale, la sostenibilita’, l’inclusivita’ e la resilienza dei sistemi agroalimentari in linea con il Quadro Strategico della Fao per un mondo migliore e per non lasciare indietro nessuno. Il nuovo accordo fa seguito allagia’ in atto tra l’organizzazione delle Nazioni Unite e l’ateneo per sostenere nuove professionalita’ nell’ambito della. Con il MoU, firmato oggi, si spiega in una nota,si amplia l’area dicon l’obiettivo di sviluppare le capacita’ dei futuri professionisti dellasu una serie di temi. “Questa ...

