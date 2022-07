Lega e Forza Italia escono dall’aula e non partecipano al voto di fiducia. Draghi in un vicolo cieco (Di mercoledì 20 luglio 2022) Forza Italia non parteciperà al voto di fiducia sulla risoluzione Casini che chiede che il governo vada avanti così, come se nulla fosse. Anna Maria Bernini lo ha annunciato nel suo intervento al Senato, che Mario Draghi ha ascoltato a testa bassa, visibilmente provato. Lo stesso farà il gruppo della Lega come ha annunciato il capogruppo Candiani. Sia Bernini che Candiani hanno spiegato che il centrodestra di governo aveva tentato una exit strategy per salvare il salvabile, una risoluzione presentata da Calderoli in cui si chiedeva discontinuità. E di andare avanti sulla base di un nuovo patto e di una nuova maggioranza senza il M5s. Ma Draghi, imponendo il voto di fiducia sulla risoluzione Casini, ha rifiutato anche questa ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 luglio 2022)non parteciperà aldisulla risoluzione Casini che chiede che il governo vada avanti così, come se nulla fosse. Anna Maria Bernini lo ha annunciato nel suo intervento al Senato, che Marioha ascoltato a testa bassa, visibilmente provato. Lo stesso farà il gruppo dellacome ha annunciato il capogruppo Candiani. Sia Bernini che Candiani hanno spiegato che il centrodestra di governo aveva tentato una exit strategy per salvare il salvabile, una risoluzione presentata da Calderoli in cui si chiedeva discontinuità. E di andare avanti sulla base di un nuovo patto e di una nuova maggioranza senza il M5s. Ma, imponendo ildisulla risoluzione Casini, ha rifiutato anche questa ...

Pubblicità

aldotorchiaro : Mario Draghi sta per salire al Colle. I numeri in Senato non ci sono: M5S, Lega e Forza Italia staccano la spina al… - CarloCalenda : #Draghi voleva risposte chiare. Non mi pare che sin qui le abbia avute. Si conferma l’esistenza di una maggioranza… - smenichini : In questo momento il centrodestra, dato per largamente vincente se andasse unito alle elezioni, ha quattro posizion… - zuggy04 : RT @aldotorchiaro: Mario Draghi sta per salire al Colle. I numeri in Senato non ci sono: M5S, Lega e Forza Italia staccano la spina al gove… - Manu61318556 : RT @paolocalvano: Lega, Forza Italia e M5S mandano a catafascio il #governo, ma non hanno neanche il coraggio di metterci la faccia. Escono… -