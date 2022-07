Lavrov apre a nuove conquiste in Ucraina oltre il Donbass | “La situazione è cambiata a causa delle forniture di armi occidentali”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) “Le prospettive di negoziati di pace con Kiev non hanno senso nellaattuale”. Così ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej, durante un’ intervista rilasciata all’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Adella fornitura diin– ha aggiunto – gli obiettivi dell’operazione militare speciale russa nel Paese sono cambiati e ora non si fermano alle autoproclamate repubbliche di Donetsk e di Luhansk“. Il Cremlino, dunque, cambia obiettivi ine guardail. “Il presidente ha detto molto chiaramente denazificazione e smilitarizzazione – ha spiegato– Quando c’è stata la riunione dei negoziatori a Istanbul, c’era una geografia e la nostra ...

