HJK Helsinki vs Viktoria Plzen: pronostico e possibili formazioni

L'HJK Helsinki mirerà a evitare la quarta eliminazione consecutiva al secondo turno nelle fasi di qualificazione alla Champions League, dato che accoglierà il Viktoria Plzen alla Bolt Arena per l'andata di mercoledì 20 luglio. I campioni di Finlandia hanno eliminato RFS ai rigori snervanti per avanzare, mentre gli ospiti iniziano il loro viaggio verso la fase a gironi nel secondo turno. Il calcio di inizio di HJK Helsinki vs Viktoria Plzen è previsto alle 18

Prepartita HJK Helsinki vs Viktoria Plzen: a che punto sono le due squadre

HJK Helsinki

Il centrocampista della RFS Stefan Panic ha sicuramente definito l'espressione eroe a zero nel primo turno di qualificazione della Champions League, dato che l'HJK è ...

