Governo | con scioglimento l' iter per voto tra domenica 25 settembre e 2 ottobre**

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) -25o più probabilmente2 ottobre se il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dovesse decidere di sciogliere le Camere. Per la prima data potrebbe esserci l'ostacolo della vigilia del Capodanno ebraico, quindi più probabile che si scelga la seconda opzione, anche se la data didovrebbe variare soltanto di un giorno. Occorre combinare un complicato puzzle di termini per arrivare a stabilire il giorno dell'apertura delle urne. In base all'articolo 61 della Costituzione, infatti, "le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle ...