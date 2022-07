Errigo ritrova il filo di Arianna Un argento ed è come Mangiarotti - Sport - quotidiano.net

Pubblicità

Eurosport IT

Un podio che porta lanell'olimpo dei grandissimi, visto che per lei si tratta della nona medaglia iridata nell'individuale (oro 2013 e 2014, argento 2010 e 2022, bronzi 2009, 2015, 2017, 2018 ...Un podio che porta lanell'olimpo dei grandissimi, visto che per lei si tratta della nona medaglia iridata nell'individuale (oro 2013 e 2014, argento 2010 e 2022, bronzi 2009, 2015, 2017, 2018 ... Scherma, Mondiali 2022 - Meravigliosa Arianna Errigo: è in finale nel Fioretto individuale Più che una medaglia d’argento, è la chiave che apre le porte della ricostruzione di una campionessa. Della quale la nostra scherma ha ancora tanto bisogno: Arianna Errigo ha vinto ieri l’argento ai m ...A conferma di un finale di stagione straordinario la muggiorese Arianna Errigo conquista l'argento nel fioretto femminile ...