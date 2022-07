Diletta Leotta e Giacomo Cavalli sorpresi insieme in terrazza a Milano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Diletta Leotta e Giacomo Cavalli sono stati paparazzati a Milano a casa della conduttrice mentre si lasciano andare a schermaglie amorose. Dopo il bagno di gossip dovuto alla storia d’amore con Can Yaman, Diletta Leotta si tiene ben lontana dai riflettori e con Giacomo Cavalli protegge la privacy. O almeno fa il possibile: le loro Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 20 luglio 2022)sono stati paparazzati aa casa della conduttrice mentre si lasciano andare a schermaglie amorose. Dopo il bagno di gossip dovuto alla storia d’amore con Can Yaman,si tiene ben lontana dai riflettori e conprotegge la privacy. O almeno fa il possibile: le loro

Pubblicità

Giornaleditalia : Diletta Leotta e Giacomo Cavalli insieme a casa, beccati in gesti assurdi. FOTO - DonnaGlamour : Diletta Leotta e Giacomo Cavalli pizzicati in terrazza a casa: non solo grande complicità… - marbellapelato : Anna Falchi prime >>>> Diletta Leotta - Montella91 : @blackbloc1312 Se tra Diletta Leotta e Belen scelgo la prima significa che l altra è brutta? - True_Federico : Ricapitolando in 14 mesi : Mourinho ???? Tammy Abraham ???? Rinnovo Lollo ???? Diletta Leotta & Ryan ??? Conference Lea… -