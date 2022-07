Crisi di governo, la replica di Draghi in Senato: "Non chiedo pieni poteri. Siete voi che decidete" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Pubblichiamo di seguito l'intervento integrale del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha replicato ai Senatori dopo la discussione in Aula nel giorno in cui il governo pone la fiducia dopo la Crisi aperta la scorsa settimana sul dl Aiuti. Senatrici e Senatori, sarà una replica abbastanza breve. Per primo vorrei ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto l'operato del governo con lealtà, con collaborazione, con partecipazione. Il secondo punto riguarda un'osservazione fatta dagli onorevoli Senatori Casini, Santanchè, Gasparri, Licheri. Sono osservazioni più o meno simili fatte da loro quattro. A proposito di alcune parole espresse da me nel mio intervento iniziale con cui sembro quasi mettere in discussione la natura ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Pubblichiamo di seguito l'intervento integrale del presidente del Consiglio, Mario, che hato airi dopo la discussione in Aula nel giorno in cui ilpone la fiducia dopo laaperta la scorsa settimana sul dl Aiuti. Senatrici eri, sarà unaabbastanza breve. Per primo vorrei ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto l'operato delcon lealtà, con collaborazione, con partecipazione. Il secondo punto riguarda un'osservazione fatta dagli onorevoliri Casini, Santanchè, Gasparri, Licheri. Sono osservazioni più o meno simili fatte da loro quattro. A proposito di alcune parole espresse da me nel mio intervento iniziale con cui sembro quasi mettere in discussione la natura ...

