Con il processore Snapdragon 8 Gen 2 i prossimi Samsung Galaxy S23

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Si dice che il colosso di Seul utilizzerà esclusivamente un chipsetsulla serie deiS23. Come annunciato da ‘SamMobile‘, i chipset Exynos hanno avuto prestazioni inferiori alla media negli ultimi anni ed i clienti hanno chiesto al produttore asiatico di passare alloper i suoi telefoni di fascia alta. Ora, Qualcomm ha rivelato che terrà il prossimo evento annale per la presentazione del suo prossimodi punta tra il 15 ed il 17 novembre (un mese prima rispetto a quello abituale di dicembre), che sarà il periodo in cui vedrà la luce il nuovo8 Gen. 2. Come di consueto, l’evento aziendale si svolgerà alle Hawaii (cosa che accade tutti gli anni). Questa presentazione anticipata potrebbe essere legata ...

