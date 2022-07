"Colpa dei tuoi sondaggi". Renzi contro Mentana, il direttore non gradisce. E in diretta... | Video (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nella giornata di mercoledì 20 luglio, con Mario Draghi al Senato, Enrico Mentana torna con la sua storica "maratona". Tra i primi a comparire davanti alle telecamere di La7, in attesa del voto di fiducia, c'è Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, ideatore del governo Draghi, ora rischia di vedere finire tutto. "A me dispiace vedere certi partiti che usano le istituzioni per verificare come vanno nei sondaggi di Mentana - esordisce -. È tutta Colpa di Mentana, perché sono tutti dietro ai sondaggi e passano dalla mattina alla sera a controllare se guadagno un punto percentuale in più". Un'uscita che evidentemente non piace al direttore del Tg di La7, che in un primo momento sorride per poi - mentre Renzi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nella giornata di mercoledì 20 luglio, con Mario Draghi al Senato, Enricotorna con la sua storica "maratona". Tra i primi a comparire davanti alle telecamere di La7, in attesa del voto di fiducia, c'è Matteo. Il leader di Italia Viva, ideatore del governo Draghi, ora rischia di vedere finire tutto. "A me dispiace vedere certi partiti che usano le istituzioni per verificare come vanno neidi- esordisce -. È tuttadi, perché sono tutti dietro aie passano dalla mattina alla sera allare se guadagno un punto percentuale in più". Un'uscita che evidentemente non piace aldel Tg di La7, che in un primo momento sorride per poi - mentre...

