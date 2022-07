Bologna, Si Cobas e Usb in corteo dopo l’arresto di otto delegati: “Lo sciopero non si processa, dalla procura congetture senza prove” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Oltre 500 iscritti e sindacalisti delle sigle di base Si Cobas e Usb si sono ritrovati in piazza a Bologna, per protestare contro l’indagine della procura di Piacenza che ha portato a otto misure cautelari nei confronti di delegati. Sei di loro sono agli arresti domiciliari, con l’ipotesi tra l’altro di associazione a delinquere. Accuse che i sindacalisti respingono al mittente: “congetture senza prove e concretezza” le definisce Tiziano Loreti del SiCobas Bologna. “Abbiamo utilizzato la nostra contro la violenza dei padroni e la violenza di chi per anni ha tenuto i lavoratori in uno stato di semi-schiavitù, con bassi stipendi, 16 ore di lavoro al giorno e cercando di predisporre non solo delle loro attività ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Oltre 500 iscritti e sindacalisti delle sigle di base Sie Usb si sono ritrovati in piazza a, per protestare contro l’indagine delladi Piacenza che ha portato amisure cautelari nei confronti di. Sei di loro sono agli arresti domiciliari, con l’ipotesi tra l’altro di associazione a delinquere. Accuse che i sindacalisti respingono al mittente: “e concretezza” le definisce Tiziano Loreti del Si. “Abbiamo utilizzato la nostra contro la violenza dei padroni e la violenza di chi per anni ha tenuto i lavoratori in uno stato di semi-schiavitù, con bassi stipendi, 16 ore di lavoro al giorno e cercando di predisporre non solo delle loro attività ...

Pubblicità

ilfattovideo : Bologna, Si Cobas e Usb in corteo dopo l’arresto di otto delegati: “Lo sciopero non si processa, dalla procura cong… - SoniaLaVera : RT @TgrRai: Dopo le misure cautelari a Piacenza per quattro esponenti dei Si Cobas e due rappresentanti dell'Usb, protesta a Bologna dei la… - TgrRai : Dopo le misure cautelari a Piacenza per quattro esponenti dei Si Cobas e due rappresentanti dell'Usb, protesta a Bo… - Ansa_ER : Sindacalisti arrestati: Bologna, protesta corteo Usb e Si Cobas. 'Hanno testimoniato contro di noi pregiudicati'… - zicwire : Pm contro Si Cobas e Usb, anche Bologna alza la voce: “Le lotte non si arrestano!” -