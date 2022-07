Basket | Marco Spissu è un nuovo giocatore della Reyer Venezia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Laha ufficialmente messo sotto contratto. Il playmakernazionale, dopo una stagione vissuta con la maglia dell’Unics Kazan in Russia, torna quindi in Italia. “Sono molto contento e carico per questa nuova avventura in maglia orogranata – ha affermatoal sito–. Non mi aspettavo questa grande attenzione ed interesse da parteche ringrazio e quindi sono estremamente contentoscelta che ho fatto”. Poi ha aggiunto: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere i miei nuovi compagni e lo staff! Sarà un anno lungo e tosto, spetta a noi metterci a disposizione l’uno dell’altro per far sì che sia un anno da ...