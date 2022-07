Atp Amburgo 2022: Musetti doma Ruusuvuori in due set e accede ai quarti di finale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Lorenzo Musetti ha eliminato Emil Ruusuvuori in occasione del secondo turno dell’Atp 500 di Amburgo 2022, imponendosi tramite il risultato di 6-4, 7-5. Il prodigioso tennista italiano ha dato quindi continuità al successo all’esordio contro Dusan Lajovic, soffrendo però di meno nel corso delle varie situazioni di gioco, spesso a suo favore; la superiorità in quanto a repertorio tecnico, tra i due giocatori, è stata visibile sin dalle prime battute e Musetti ne ha ben usufruito game dopo game. Soltanto qualche gioco di indecisione nel cuore del secondo set, non letale però per l’azzurro, bravo a reagire nel momento più delicato; giovane carrarino non solo estroso e talvolta sorprendente nelle scelte tecniche, ma anche pragmatico nel definire le sorti dell’intero in contro a discapito dell’opponente. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) Lorenzoha eliminato Emilin occasione del secondo turno dell’Atp 500 di, imponendosi tramite il risultato di 6-4, 7-5. Il prodigioso tennista italiano ha dato quindi continuità al successo all’esordio contro Dusan Lajovic, soffrendo però di meno nel corso delle varie situazioni di gioco, spesso a suo favore; la superiorità in quanto a repertorio tecnico, tra i due giocatori, è stata visibile sin dalle prime battute ene ha ben usufruito game dopo game. Soltanto qualche gioco di indecisione nel cuore del secondo set, non letale però per l’azzurro, bravo a reagire nel momento più delicato; giovane carrarino non solo estroso e talvolta sorprendente nelle scelte tecniche, ma anche pragmatico nel definire le sorti dell’intero in contro a discapito dell’opponente. ...

