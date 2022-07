Assoluti di nuoto, Burdisso è oro nei 200 farfalla: “Mi preparo al massimo per gli Europei” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ostia – Una gara che da tranquillità per le proprie energie. Ma ancora il vero se stesso non è uscito totalmente in acqua. Intanto Federico Burdisso porta a casa il titolo italiano nei 200 farfalla al Polo Natatorio di Ostia, dove fino a domani sono in svolgimento gli Assoluti di nuoto. Lo fa l’azzurro vincitore dell’oro mondiale storico nella squadra dei sogni della 4×100 maschile dello stile libero. Il tempo dell’oro nazionale è quello di 1’55”45 e per i prossimi Europei il motore è acceso: “Abbiamo tre settimane abbondanti per prepararmi al meglio”. Lo dice Burdisso ai microfoni di Raisport sotto il sole caldissimo lidense: “Posso fare anche di meno in questa gara..”. Federico è convinto delle sue possibilità e il palmares fatto di numerose medaglie, tra le quali proprio quella del ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ostia – Una gara che da tranquillità per le proprie energie. Ma ancora il vero se stesso non è uscito totalmente in acqua. Intanto Federicoporta a casa il titolo italiano nei 200al Polo Natatorio di Ostia, dove fino a domani sono in svolgimento glidi. Lo fa l’azzurro vincitore dell’oro mondiale storico nella squadra dei sogni della 4×100 maschile dello stile libero. Il tempo dell’oro nazionale è quello di 1’55”45 e per i prossimiil motore è acceso: “Abbiamo tre settimane abbondanti per prepararmi al meglio”. Lo diceai microfoni di Raisport sotto il sole caldissimo lidense: “Posso fare anche di meno in questa gara..”. Federico è convinto delle sue possibilità e il palmares fatto di numerose medaglie, tra le quali proprio quella del ...

