Ai Balneari il discorso di Draghi non basta e chiedono un chiarimento (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - "E' bene chiarire che la riforma delle concessioni demaniali marittime non è prevista dal Pnrr approvato dalla Commissione e dal Consiglio europeo, per cui o il presidente Draghi utilizza il Pnrr per imporre al Parlamento provvedimenti legislativi ancorché non previsti dallo stesso, oppure vi sono impegni non formali che lui personalmente ha assunto con gli organi europei e sottratti persino al controllo parlamentare e dell'opinione pubblica". Così il presidente nazionale del Sib (Sindacato italiano Balneari), Antonio Capacchione, all'AGI, commentando i contenuti dell'intervento di Mario Draghi in Senato a proposito della riforma del settore balneare. "Nelle sue dichiarazioni odierne al Senato, il presidente Draghi ha fatto ripetutamente riferimento alle concessioni Balneari - dichiara ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - "E' bene chiarire che la riforma delle concessioni demaniali marittime non è prevista dal Pnrr approvato dalla Commissione e dal Consiglio europeo, per cui o il presidenteutilizza il Pnrr per imporre al Parlamento provvedimenti legislativi ancorché non previsti dallo stesso, oppure vi sono impegni non formali che lui personalmente ha assunto con gli organi europei e sottratti persino al controllo parlamentare e dell'opinione pubblica". Così il presidente nazionale del Sib (Sindacato italiano), Antonio Capacchione, all'AGI, commentando i contenuti dell'intervento di Marioin Senato a proposito della riforma del settore balneare. "Nelle sue dichiarazioni odierne al Senato, il presidenteha fatto ripetutamente riferimento alle concessioni- dichiara ...

