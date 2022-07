Un design eco-responsabile per la rete di vendita dacia (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Punti vendita eco-responsabili, flessibili e funzionali per le concessionarie dacia. Il nuovo look all’interno degli show eoom si basa, come detto, su principi di funzionalità, flessibilità, eco-responsabilità e riduzione dei costi. Al centro della progettazione degli showroom c’è il concetto di sobrietà. Sono stati mantenuti solo gli elementi indispensabili per l’organizzazione degli spazi e per favorire la customer journey.Lo showroom dacia deve essere in grado di evolversi nel tempo e adattarsi ai punti vendita di tutte le dimensioni. Sono stati, infatti, pensati tre concept per adattarsi alle varie dimensioni degli showroom e al numero di veicoli esposti. E’ per questo che gli arredi saranno mobili e adattabili. I materiali saranno, per la maggior parte, riciclati e sostenibili (pannelli, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Puntieco-responsabili, flessibili e funzionali per le concessionarie. Il nuovo look all’interno degli show eoom si basa, come detto, su principi di funzionalità, flessibilità, eco-responsabilità e riduzione dei costi. Al centro della progettazione degli showroom c’è il concetto di sobrietà. Sono stati mantenuti solo gli elementi indispensabili per l’organizzazione degli spazi e per favorire la customer journey.Lo showroomdeve essere in grado di evolversi nel tempo e adattarsi ai puntidi tutte le dimensioni. Sono stati, infatti, pensati tre concept per adattarsi alle varie dimensioni degli showroom e al numero di veicoli esposti. E’ per questo che gli arredi saranno mobili e adattabili. I materiali saranno, per la maggior parte, riciclati e sostenibili (pannelli, ...

