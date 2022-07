Ucraina, il sindaco di Mariupol: "Uccisi 22 mila residenti in due mesi di bombardamenti" (Di martedì 19 luglio 2022) "Il 50% della citta' e' stato bruciato e ridotto in cenere. All'inizio della guerra c'erano 2.600 edifici a piu' piani a Mariupol, 1.300 sono stati completamente distrutti dal nemico. Durante due mesi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) "Il 50% della citta' e' stato bruciato e ridotto in cenere. All'inizio della guerra c'erano 2.600 edifici a piu' piani a, 1.300 sono stati completamente distrutti dal nemico. Durante due...

