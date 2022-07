Trent’anni dalla strage di via D’Amelio, sentinelle di memoria operante (Di martedì 19 luglio 2022) Francesco Cavallini sj, gesuita bergamasco, con questa riflessione ripercorre la veglia di preghiera di lunedì 18 luglio iniziata a San Domenico, in centro a Palermo, alle 17 con vari interventi, la marcia fino a Via D’Amelio e la veglia preparata dai ragazzi che si è conclusa con la Messa celebrata dall’Arcivescovo di Palermo monsignor Corrado Lorefice e concelebrata da padre Francesco, don Ciotti e i vari Assistenti Scout presenti. Erano le 16,59 del 19 luglio del 1992 quando un boato devastò Via D’Amelio a Palermo e un fumo nero coprì la città 57 giorni dopo l’esplosione che squarciò il tratto di autostrada tra Punta Raisi e Palermo in località Capaci il 23 maggio. Il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della scorta furono fatti a brandelli. Poteva essere la morte anche della speranza e delle Istituzioni. Quel boato ebbe invece l’effetto di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 luglio 2022) Francesco Cavallini sj, gesuita bergamasco, con questa riflessione ripercorre la veglia di preghiera di lunedì 18 luglio iniziata a San Domenico, in centro a Palermo, alle 17 con vari interventi, la marcia fino a Viae la veglia preparata dai ragazzi che si è conclusa con la Messa celebrata dall’Arcivescovo di Palermo monsignor Corrado Lorefice e concelebrata da padre Francesco, don Ciotti e i vari Assistenti Scout presenti. Erano le 16,59 del 19 luglio del 1992 quando un boato devastò Viaa Palermo e un fumo nero coprì la città 57 giorni dopo l’esplosione che squarciò il tratto di autostrada tra Punta Raisi e Palermo in località Capaci il 23 maggio. Il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della scorta furono fatti a brandelli. Poteva essere la morte anche della speranza e delle Istituzioni. Quel boato ebbe invece l’effetto di ...

