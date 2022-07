The Undertaker: “La vita del wrestler è dura. Ho perso i primi anni di vita dei miei figli…” (Di martedì 19 luglio 2022) Undertaker non ha bisogno di presentazioni. Per antonomasia è uno dei piu’ grandi wrestler di ogni epoca grazie al suo palmares infinito ed una carrellata di incontri storici. Dietro “la maschera” del personaggio cupo e freddo che si portava dietro in giro per il mondo durante la sua longeva carriera, è presente un lato caldo ed estremamente umano di Mark, lo stesso Mark che ha riflettuto sui lati “negativi” dell’essere costantemente on the road. It’s not easy… “Questo business è complicato… Non è una scusa, solo che è difficile diventare qualcuno in questo ambito. L’unico modo per diventarlo è quello di dedicarti completamente, con tutto te stesso alla causa e sposarla del tutto. Io amo i miei figli e fortunatamente loro capiscono il bene che gli voglio ma mi sono mancati. Non ho vissuto i ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 19 luglio 2022)non ha bisogno di presentazioni. Per antonomasia è uno dei piu’ grandidi ogni epoca grazie al suo palmares infinito ed una carrellata di incontri storici. Dietro “la maschera” delnaggio cupo e freddo che si portava dietro in giro per il mondonte la sua longeva carriera, è presente un lato caldo ed estremamente umano di Mark, lo stesso Mark che ha riflettuto sui lati “negativi” dell’essere costantemente on the road. It’s not easy… “Questo business è complicato… Non è una scusa, solo che è difficile diventare qualcuno in questo ambito. L’unico modo per diventarlo è quello di dedicarti completamente, con tutto te stesso alla causa e sposarla del tutto. Io amo ifigli e fortunatamente loro capiscono il bene che gli voglio ma mi sono mancati. Non ho vissuto i ...

