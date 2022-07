Stacca a morsi un dito alla negoziante per rapinarla | choc in pieno centro

(Di martedì 19 luglio 2022) Un episodio davvero singolare è avvenuto a Roma, nei pressi della stazione Termini. A unè statoto unsolo per una rapina. Scene di violenza ordinaria nella capitale che mettono davvero a disagio i residenti e fanno temere anche he il semplice girare per strada e fare shopping. Episodio di L'articolo NewNotizie.it.

...il dito aa Termini, in un market che si trova a via Giolitti, e tutto questo solo per portare via la merce. Una rapina dunque finita in un modo davvero assurdo. Violenza a Roma:il dito ...Prostituta nigerianaorecchio a cinese/ Gesto choc dopo lite in stradaUn episodio davvero singolare è avvenuto a Roma, nei pressi della stazione Termini. A un negoziante è stato staccato un dito a morsi solo per una rapina. Scene di violenza ordinaria nella capitale che ...Una prostituta è stata aggredita da una collega mentre era appartata con un cliente. La donna ha staccato a morsi il lobo dell'orecchio.