Secondo Brunetta, un progetto politico rinnovato può convincere Draghi a restare (Di martedì 19 luglio 2022) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è arrivato a Roma per seguire la crisi di governo da vicino. Ma il forzista Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, al Corriere dice che il premier Mario Draghi «sa già cosa deve fare, perché è quello che ha già fatto per 17 mesi: pensare unicamente al bene del Paese, fare le riforme, attuare il Pnrr e difendere le radici, ossia i valori che ha tutelato instancabilmente finora, permettendo all’Italia di recuperare credibilità e reputazione». «La soluzione è un governo Draghi senza Conte oppure elezioni», ha detto il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. «Dico che per il centrodestra di governo non è una questione di veti, ma di responsabilità: difendere con coerenza l’interesse degli italiani, oggi, vuol dire stare dalla parte di Draghi e andare ... Leggi su linkiesta (Di martedì 19 luglio 2022) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è arrivato a Roma per seguire la crisi di governo da vicino. Ma il forzista Renato, ministro per la Pubblica amministrazione, al Corriere dice che il premier Mario«sa già cosa deve fare, perché è quello che ha già fatto per 17 mesi: pensare unicamente al bene del Paese, fare le riforme, attuare il Pnrr e difendere le radici, ossia i valori che ha tutelato instancabilmente finora, permettendo all’Italia di recuperare credibilità e reputazione». «La soluzione è un governosenza Conte oppure elezioni», ha detto il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. «Dico che per il centrodestra di governo non è una questione di veti, ma di responsabilità: difendere con coerenza l’interesse degli italiani, oggi, vuol dire stare dalla parte die andare ...

