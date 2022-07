Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne di nuovo in crisi?

Pubblicità

Crisi tra i protagonisti di U&D Secondo quanto riferisce in queste ore la stampa nazionale, in particolare l'affidabile sito Coming Soon, tra Pietro Tartaglione eci sarebbe aria di ...La coppia di Uomini e Donne non starebbe passando un buon momento a quanto sostiene il gossip, tanto da dormire separati. Secondo alcune voci insistenti che circolano sul web,e Pietro Tartaglione sarebbero in crisi . Alcuni indizi social lo testimonierebbero e i fan sono preoccupati di un loro addio definitivo. Si sono conosciuti a Uomini e Donne e da lì l'... Rosa Perrotta travolta dagli insulti: c'entra il figlio Achille, il motivo è scandaloso Cosa succede fra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione Secondo gli esperti di gossip i due sarebbero in crisi. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in crisi I due ex volti di Uomini e Donne sono sta ...