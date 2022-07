Regione, Nappi (Lega): De Luca uccide la democrazia e toglie la parola all’opposizione – Video (Di martedì 19 luglio 2022) “Ecco cosa accade in consiglio quando denuncio l’arroganza e la mancanza di democrazia del nostro presidente di Giunta: lui scappa dall’aula e a me viene tolta la parola spegnendo il microfono”. Così il capogruppo della Lega al consiglio regionale della Campania, Severino Nappi, lanciando sui suoi canali social il Video di quanto successo ieri durante la seduta dell’assemblea legislativa regionale. “De Luca uccide la democrazia e toglie la parola all’opposizione”, ha aggiunto Nappi. Il Video è su Facebook: https://www.facebook.com/SeverinoNappiOfficial/Videos/785708996181585/ L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 19 luglio 2022) “Ecco cosa accade in consiglio quando denuncio l’arroganza e la mancanza didel nostro presidente di Giunta: lui scappa dall’aula e a me viene tolta laspegnendo il microfono”. Così il capogruppo dellaal consiglio regionale della Campania, Severino, lanciando sui suoi canali social ildi quanto successo ieri durante la seduta dell’assemblea legislativa regionale. “Delala”, ha aggiunto. Ilè su Facebook: https://www.facebook.com/SeverinoOfficial/s/785708996181585/ L'articolo proviene da Ildenaro.it.

