Quale numero avrà Dybala alla Roma: ecco la scelta della Joya (Di martedì 19 luglio 2022) Dybala è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Un colpo importantissimo che potrebbe spostare (e non poco!) gli equilibri del prossimo campionato. In molti già vedono i giallorossi, specie se dovesse restare Zaniolo, una delle pretendenti al titolo. Di sicuro l’innesto dell’attaccante argentino, che oggi a 28 anni, ha avuto un notevole impatto nella Capitale, scatenando – anche se chiaramente con umori diversi – le tifoserie di Roma e Lazio. Dybala ‘rifiuta’ il 10 di Totti Nelle scorse ore, subito dopo l’annuncio, è partito il toto-maglia considerando che la storica numero 10 di Totti, libera e mai ritirata, poteva essere più che una suggestione. Tanto più che il pupone aveva lanciato un messaggio a favore di tale scelta dichiarandosi “libero a lasciargliela”. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022)è ufficialmente un nuovo giocatore. Un colpo importantissimo che potrebbe spostare (e non poco!) gli equilibri del prossimo campionato. In molti già vedono i giallorossi, specie se dovesse restare Zaniolo, una delle pretendenti al titolo. Di sicuro l’innesto dell’attaccante argentino, che oggi a 28 anni, ha avuto un notevole impatto nella Capitale, scatenando – anche se chiaramente con umori diversi – le tifoserie die Lazio.‘rifiuta’ il 10 di Totti Nelle scorse ore, subito dopo l’annuncio, è partito il toto-maglia considerando che la storica10 di Totti, libera e mai ritirata, poteva essere più che una suggestione. Tanto più che il pupone aveva lanciato un messaggio a favore di taledichiarandosi “libero a lasciargliela”. ...

