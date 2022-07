Porta il cane a spasso nel parco: un gabbiano scende in picchiata, lo afferra e lo porta via (Di martedì 19 luglio 2022) Stava portando a passeggio il suo cagnolino nel Bosco di Capodimonte, ma all’improvviso un’ombra è calata dall’alto e ha rapito il suo cucciolo. Pochi attimi e si è ritrovato senza il suo fido compagno. Il fatto ha dell’incredibile, perché a sottrarglielo è stato proprio un gabbiano sceso in picchiata. L’assalto del gabbiano dall’alto La bestia alata, con una mossa che ricorda molto uno pterodattilo del cretaceo, è sceso rapidamente in picchiata sul cagnolino, lo ha afferrato e poi lo ha portato via, in volo, tra lo sgomento, la paura e, perché no, la meraviglia dei presenti che di certo non avevano mai assistito ad una scena del genere. La scena surreale nel napoletano Il fatto è accaduto negli scorsi giorni nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022) Stavando a passeggio il suo cagnolino nel Bosco di Capodimonte, ma all’improvviso un’ombra è calata dall’alto e ha rapito il suo cucciolo. Pochi attimi e si è ritrovato senza il suo fido compagno. Il fatto ha dell’incredibile, perché a sottrarglielo è stato proprio unsceso in. L’assalto deldall’alto La bestia alata, con una mossa che ricorda molto uno pterodattilo del cretaceo, è sceso rapidamente insul cagnolino, lo hato e poi lo hato via, in volo, tra lo sgomento, la paura e, perché no, la meraviglia dei presenti che di certo non avevano mai assistito ad una scena del genere. La scena surreale nel napoletano Il fatto è accaduto negli scorsi giorni nel ...

