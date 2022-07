Paqueta vuole andarsene dal Lione, l'Arsenal in prima fila (Di martedì 19 luglio 2022) Come riportato da Media Foot, Lucas Paqueta vorrebbe lasciare il Lione. Il club più interessato al brasiliano è l'Arsenal... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Come riportato da Media Foot, Lucasvorrebbe lasciare il. Il club più interessato al brasiliano è l'...

Pubblicità

ilpodsport : #Calciomercato 'Paquetà vuole l'Arsenal, pronta l'offerta per il Lione': Milan in attesa #ilpodsport - MilanWorldForum : Paquetà vuole l’Arsenal. Il Milan attende Le news -) - sportli26181512 : 'Paquetà vuole l'Arsenal, pronta l'offerta per il #Lione': Milan in attesa: Secondo 'Media Foot' il centrocampista… - ilrossonero94 : Manè (uno dei migliori esterni d’attacco al mondo da almeno 6 anni) va al Bayern per 41 milioni di euro e il Brugge… - Fidanzaluca02 : #Arsenal e #Lione sono in trattative per il trasferimento di Lucas #Paquetá ???? . Il club francese vuole 60 M per il… -

Aggrappati solo a Maldini e Massara Rafael Leao, non ha fretta di lasciare il Milan, dove si trova benissimo, vuole aumentare il suo stipendio, ma senza accordo non può essere accontentato e il Milan, forte di una clausola rescissoria ... Lione, Paquetà vuole andare via: il Milan osserva Commenta per primo Secondo la stampa francese Lucas Paquetà vuole lasciare il Lione. Sul nazionale brasiliano ci sono Arsenal e Newcastle. Il Milan osserva interessato perché ha diritto al 15% sulla futura rivendita. Calciomercato.com "Paquetà vuole l'Arsenal, pronta l'offerta per il Lione": Milan in attesa Secondo 'Media Foot' il centrocampista brasiliano ex Milan non vuole forzare la mano con il Lione, ma ha fatto pervenire al club il proprio gradimento alla proposta dei Gunners ... Le trattative di Mercoledì 13 Luglio Le trattative che ti sei perso nel secondo mercoledì di Luglio. Le milanesi scatenate Bremer sempre più vicino alla chiusura con l'Inter. 30mln+bonus i dati dell'affare. Sempre più vicino De Ketelaere ... Rafael Leao, non ha fretta di lasciare il Milan, dove si trova benissimo,aumentare il suo stipendio, ma senza accordo non può essere accontentato e il Milan, forte di una clausola rescissoria ...Commenta per primo Secondo la stampa francese Lucas Paquetàlasciare il Lione. Sul nazionale brasiliano ci sono Arsenal e Newcastle. Il Milan osserva interessato perché ha diritto al 15% sulla futura rivendita. Paqueta vuole andarsene dal Lione, l'Arsenal in prima fila Secondo 'Media Foot' il centrocampista brasiliano ex Milan non vuole forzare la mano con il Lione, ma ha fatto pervenire al club il proprio gradimento alla proposta dei Gunners ...Le trattative che ti sei perso nel secondo mercoledì di Luglio. Le milanesi scatenate Bremer sempre più vicino alla chiusura con l'Inter. 30mln+bonus i dati dell'affare. Sempre più vicino De Ketelaere ...