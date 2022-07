Palestrina, al via il Consiglio dei Giovani (Di martedì 19 luglio 2022) Nel pomeriggio di martedì 19 luglio 2022 si è svolta la seduta d‘insediamento del Consiglio dei Giovani della Città di Palestrina a seguito della consultazione elettorale che, nel giugno di quest’anno, ha visto la partecipazione di moltissimi Giovani e Giovanissimi prenestini. Gli eletti Per la lista “Praeneste Attiva” siedono nell’organo consultivo e propositivo Giovanile ben 8 eletti, nelle persone di: Torri Aurora; Mattogno Agnese; Leggeri Federica; Roscioli Eleonora; Corbellani Giordana; Rossi Maria Vittoria; Steggi Giada e Mattei Alessio. Esattamente la metà, ovvero 4, della formazione più votata, i rappresentanti dia “Nuova Praeneste“; di seguito elencati: Marrocco Matteo; Sordi Ludovica; Macarra Federico e Mariani Antonio. Uno scranno in meno rispetto alla seconda lista per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022) Nel pomeriggio di martedì 19 luglio 2022 si è svolta la seduta d‘insediamento deldeidella Città dia seguito della consultazione elettorale che, nel giugno di quest’anno, ha visto la partecipazione di moltissimissimi prenestini. Gli eletti Per la lista “Praeneste Attiva” siedono nell’organo consultivo e propositivole ben 8 eletti, nelle persone di: Torri Aurora; Mattogno Agnese; Leggeri Federica; Roscioli Eleonora; Corbellani Giordana; Rossi Maria Vittoria; Steggi Giada e Mattei Alessio. Esattamente la metà, ovvero 4, della formazione più votata, i rappresentanti dia “Nuova Praeneste“; di seguito elencati: Marrocco Matteo; Sordi Ludovica; Macarra Federico e Mariani Antonio. Uno scranno in meno rispetto alla seconda lista per ...

