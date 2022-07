Milly Carlucci spiega le scelte per il nuovo cast di Ballando con le Stelle 2022

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 19 luglio 2022) Manca ancora un bel po’ di tempo prima di svelare chi ci sarà in pista per il prossimocon le Stellamaal Messaggero svela chi vorrebbe e quanti vorrebbero partecipare. Molti si propongono ma lae i suoi autori hanno le idee ben chiare. Girano tanti nomi sul prossimodicon leconferma che alcuni tra loro sono stati davvero contattati ma non tutti. Conferma anche che sono saltati fuori i nomi di Paola Turci e Francesca Pascale e che le vorrebbe insieme almeno per una sera come ospiti. A tutto c’è un motivo e la padrona di casa dinon nasconde nulla,anche come vengono fatte le singoledei ...