Maria De Filippi: sapete perché è sempre seduta sui gradini? (Di martedì 19 luglio 2022) Che sia Amici o Uomini e Donne, o ancora C’è Posta per Te, Maria De Filippi è quasi sempre seduta in una posizione molto peculiare. La famosissima conduttrice, infatti, predilige sedersi sui gradini negli studi in cui registra le proprie trasmissioni. Rarissimo, al contrario, trovarla a sedere su una normalissima sedia, come tutti i suoi ospiti e i suoi collaboratori. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 19 luglio 2022) Che sia Amici o Uomini e Donne, o ancora C’è Posta per Te,Deè quasiin una posizione molto peculiare. La famosissima conduttrice, infatti, predilige sedersi suinegli studi in cui registra le proprie trasmissioni. Rarissimo, al contrario, trovarla a sedere su una normalissima sedia, come tutti i suoi ospiti e i suoi collaboratori. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

trash_italiano : Arisa torna nel cast di Amici di Maria De Filippi. Non è ancora chiaro come cambierà il corpo docente. [fonte: TvBlog] - MondoTV241 : Amici, Raimondo Todaro ospite di Lorella Cuccarini, Maria De Filippi ha provato a non farlo separare da Francesca T… - zazoomblog : Raimondo Todaro svela un aneddoto inedito sul periodo in cui si stava separando da Francesca Tocca (e c’entra Maria… - ary_morgana : RT @mariahshoney_: Mi sa che Arisa è l’unica celebrità che riesce ad avere ai suoi piedi sia Milly Carlucci che Maria De Filippi - IsaeChia : Raimondo Todaro svela un aneddoto inedito sul periodo in cui si stava separando da Francesca Tocca (e c’entra Maria… -