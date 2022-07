LIVE – Torino-Mlada Boleslav 1-0, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di martedì 19 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Torino-Mlada Boleslav, amichevole precampionato 2022. Dopo la sconfitta nello scorso test contro l’Eintracht Francoforte, i granata affronteranno la formazione ceca per cercare di tornare a sorridere e riportare serenità in vista dell’inizio della prossima stagione. Appuntamento oggi, martedì 19 luglio, alle ore 18:30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Torino-Mlada Boleslav 1-0 (33? Lukic) 75? – Ritmo bassissimo. Corner per il Torino, tutto fermo per un fallo in attacco di Singo. 15 minuti al termine. 60? – Gara non troppo entusiasmante. Il Torino continua ad ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Latestuale di. Dopo la sconfitta nello scorso test contro l’Eintracht Francoforte, i granata affronteranno la formazione ceca per cercare di tornare a sorridere e riportare serenità in vista dell’inizio della prossima stagione. Appuntamento oggi, martedì 19 luglio, alle ore 18:30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA1-0 (33? Lukic) 75? – Ritmo bassissimo. Corner per il, tutto fermo per un fallo in attacco di Singo. 15 minuti al termine. 60? – Gara non troppo entusiasmante. Ilcontinua ad ...

