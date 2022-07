LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Detti si impone nei 400 sl, Pilato nei 100 rana. Quadarella vince i 1500 sl (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la prima giornata in DIRETTA tv/streaming – La presentazione dei Campionati Italiani 16.37 La nostra DIRETTA LIVE scritta si conclude qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 16.34 Terminano dunque qui le gare della prima giornata dei Campionati Italiani di Nuoto. 19.32 Simona Quadarella vince i 1500 stile libero in 16’12”70 e conquista il titolo italiano. Seconda Caramignoli in 16’17”20 e terza Tettamanzi in 16’30”38. 19.30 200 metri al traguardo. Quadarella continua a dominare. 14’01”78 il suo tempo dopo 1300 metri. 19.26 Mancano 500 metri all’arrivo. ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la prima giornata intv/streaming – La presentazione dei16.37 La nostrascritta si conclude qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata! 16.34 Terminano dunque qui le gare della prima giornata deidi. 19.32 Simonastile libero in 16’12”70 e conquista il titolo italiano. Seconda Caramignoli in 16’17”20 e terza Tettamanzi in 16’30”38. 19.30 200 metri al traguardo.continua a dominare. 14’01”78 il suo tempo dopo 1300 metri. 19.26 Mancano 500 metri all’arrivo. ...

