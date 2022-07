Le vittorie più clamorose ai Mondiali di calcio!

Leggi su freeskipper

(Di martedì 19 luglio 2022) di Alberto Sigona. In attesa che inizino idi Calcio in Qatar, diamo un’occhiata fugace ai successi più inattesi della storia di tale kermesse iridata. 1950. Girone eliminatorio USA-INGHILTERRA 1-0 L’Inghilterra da quando ipresero vita (cioè dal 1930) aveva sempre declinato l’invito a parteciparvi per una supposta superiorità che gli avrebbe “impedito”