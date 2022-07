La partenza di De Ligt è vicina: la Juventus prende un campione del mondo (Di martedì 19 luglio 2022) Matthijs De Ligt non farà più parte della Juve della prossima stagione, con l’olandese che è ormai prossimo a un drastico cambio di rotta. La Juventus sta cercando in tutti i modi di trovare un sostituto per Matthijs De Ligt, con l’olandese che ormai sembra tutti gli effetti pronto per volare dal Bayern Monaco e diventare così un nuovo difensore dei bavaresi, ma intanto a Torino si sta cercando in tutti i modi una soluzione che possa essere di livello e anche abbastanza economico. Ansa FotoUno dei giocatori che sicuramente sono tra i più importanti in questi ultimi anni alla Juventus è stato il difensore olandese Matthijs De Ligt, con le sue prestazioni che sicuramente hanno dato una grande speranze tifosi della Juventus di poter blindarla la retroguardia. Purtroppo però in questo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 19 luglio 2022) Matthijs Denon farà più parte della Juve della prossima stagione, con l’olandese che è ormai prossimo a un drastico cambio di rotta. Lasta cercando in tutti i modi di trovare un sostituto per Matthijs De, con l’olandese che ormai sembra tutti gli effetti pronto per volare dal Bayern Monaco e diventare così un nuovo difensore dei bavaresi, ma intanto a Torino si sta cercando in tutti i modi una soluzione che possa essere di livello e anche abbastanza economico. Ansa FotoUno dei giocatori che sicuramente sono tra i più importanti in questi ultimi anni allaè stato il difensore olandese Matthijs De, con le sue prestazioni che sicuramente hanno dato una grande speranze tifosi delladi poter blindarla la retroguardia. Purtroppo però in questo ...

