Iran - Turchia, portare interscambio economico a 30 mld dlr (Di martedì 19 luglio 2022) Turchia e Iran hanno manifestato l'intenzione di arrivare a un interscambio economico pari a 30 miliardi di dollari triplicando il livello attuale. Lo hanno fatto sapere i presidenti di Turchia e Iran,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022)hanno manifestato l'intenzione di arrivare a unpari a 30 miliardi di dollari triplicando il livello attuale. Lo hanno fatto sapere i presidenti di,...

Pubblicità

vaticannews_it : #Ucraina I bombardamenti continuano, 6 morti a #Toretsk, distrutti anche campi di #grano e depositi di stoccaggio a… - MarianoGiustino : Significato del 7°Vertice sulla #Siria nel formato di Astana #Turchia-#Russia-#Iran A #Tehran,#Putin-#Erdogan-… - cstn84 : RT @Geopoliticainfo: ????I presidenti di #Turchia, #Russia e #Iran si incontrano oggi nella capitale iraniana Teheran. Un trilaterale program… - stefaniaparadi7 : RT @Tg3web: Al via a Teheran il vertice a tre tra Russia, Iran e Turchia. Per Putin è la prima visita fuori dai confini ex sovietici dall'i… - DRisolutore : Iran e Turchia vogliono entrare nei BRICS. Vlado oggi si incontrerà con i rispettivi leader. Vorrei ora capire come… -