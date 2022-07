Incendi boschivi, il Piemonte dichiara la massima pericolosità dal 21 luglio (Di martedì 19 luglio 2022) Complice il caldo torrido e la mancanza di precipitazioni la Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli Incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire da ... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 19 luglio 2022) Complice il caldo torrido e la mancanza di precipitazioni la Regionehato lo stato diper glisu tutto il territorio regionale a partire da ...

'Stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi' in Piemonte da giovedì 21 luglio

Complice il caldo torrido e la mancanza di precipitazioni la Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire da giovedì 21 luglio. Il provvedimento, sancito dalla determinazione regionale dirigenziale n. 2195 del 19.07.2022, si è reso necessario in ...