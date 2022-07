Il mercato degli smartphone crolla, solo Apple sorride (Di martedì 19 luglio 2022) Secondo il report di Canalys che confronta il secondo trimestre del 2021 con quello del 2022 il mercato dei telefoni ha perso il 9%. Soffrono tutti, e se Samsung cresce è solo merito dei telefoni di fascia bassa. Apple unica eccezione: +3% e mangia il posto di Xiaomi... Leggi su dday (Di martedì 19 luglio 2022) Secondo il report di Canalys che confronta il secondo trimestre del 2021 con quello del 2022 ildei telefoni ha perso il 9%. Soffrono tutti, e se Samsung cresce èmerito dei telefoni di fascia bassa.unica eccezione: +3% e mangia il posto di Xiaomi...

Pubblicità

tommaso_zorzi : @matteosalvinimi Ma come, la destra è sempre stata per la concorrenza e la stimolazione del mercato. Ora cosa facci… - Digital_Day : Mercato saturo. Vende a prezzo alto solo Apple, Samsung si difende grazie alla Serie A - lallamax : @GiuseppeGirolam @annatrieste @ADeLaurentiis Io parlo infatti solo di mercato poi conta il campo… per il momento la… - aureliano_il : @IlVal_79 Oggi se sai allacciarti le scarpe vali non meno di 5 milioni. Noi facciamo mercato con 1/3 degli introiti… - AzioneSunt : Mercato del #lavoro in Italia e all'estero: per conoscere tutte le novità degli ultimi 7 giorni, consulta la nuova… -