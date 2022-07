Governo | Draghi riceve Letta poi va da Mattarella Vertice tra Salvini e Berlusconi in corso | “sconcerto” per l’incontro tra il premier e il segretario Pd Di Maio | il direttivo M5S alla Camera ha espresso la volontà di votare la fiducia | Conte responsabile della crisi

Pubblicità

borghi_claudio : Questo è lo spread durante il governo Draghi... nessuna anomalia in questi giorni. È salito regolarmente da un anno… - CottarelliCPI : L’Algeria diventa il primo fornitore di gas dell’Italia. Un altro successo del Governo Draghi che forse qualcuno do… - Palazzo_Chigi : Vertice Intergovernativo ???? ????, Draghi: Le Intese firmate oggi ad Algeri riflettono l’ampio spettro di collaborazio… - Rosyfree74 : RT @Giulio_Tremonti: “Basta che Draghi guardi dentro l'archivio di Palazzo Chigi: si scriva e si invii una bella lettera come quella da lui… - RobStylesP1 : RT @Fabio82593134: Governo Draghi. -

... non c'è nessun accordo possibile, perché noi del Pd siamo schierati esattamente per la causa opposta , cioè perché ilvada avanti. Non è assolutamente pensabile un'alleanza con chi va ...Leggi anchericeve Letta poi va da Mattarella. Vertice tra Salvini e Berlusconi in corso, "sconcerto" per l'incontro tra il premier e il segretario Pd. Di Maio: il direttivo M5S alla ...Serve una continuità di governo capace di trovare una sintesi rapida alle varie istanze e una rapidità decisionale che non è normalmente nelle corde di un governo classico". E' l'allarme che lancia, ...Roma, 19 lug. (askanews) - "Dalle dimissioni di Draghi ad oggi sono successi due fatti politici clamorosi: le manifestazioni e gli attestati di supporto al governo Draghi affinché possa restare in car ...