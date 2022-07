Emilia Clarke malattia, l’attrice racconta il suo dramma: ecco come sta (Di martedì 19 luglio 2022) Emilia Clarke, classe 1986, è un’attrice britannica, nota principalmente per il ruolo di Daenerys Targaryen nella serie Il Trono di Spade. Nel 2011 Emilia Clarke stata colpita da un aneurisma cerebrale, che l’ha costretta a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico e ad una lunga riabilitazione. Nel 2013 è stata operata di nuovo per via di un’emorragia cerebrale causata da un secondo aneurisma. Dopo questa operazione l’attrice si è ristabilita e ora Emilia Clarke è tornata a parlare della sua malattia e delle sue condizioni di salute: ecco come sta.



Emilia Clarke, la star del Trono di Spade, ha parlato di come è sopravvissuta a due aneurismi cerebrali ... Leggi su tvzap (Di martedì 19 luglio 2022), classe 1986, è un’attrice britannica, nota principalmente per il ruolo di Daenerys Targaryen nella serie Il Trono di Spade. Nel 2011stata colpita da un aneurisma cerebrale, che l’ha costretta a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico e ad una lunga riabilitazione. Nel 2013 è stata operata di nuovo per via di un’emorragia cerebrale causata da un secondo aneurisma. Dopo questa operazionesi è ristabilita e oraè tornata a parlare della suae delle sue condizioni di salute:sta., la star del Trono di Spade, ha parlato diè sopravvissuta a due aneurismi cerebrali ...

Pubblicità

radiosintony : Emilia Clarke: 'Parte del mio cervello non funziona più' - telodogratis : Emilia Clarke (Game of Thrones):”Una parte del mio cervello non è più utilizzabile” - LucailCasa : Emilia Clarke racconta il suo dramma: “Dopo due aneurismi mi manca un pezzo di cervello” - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Emilia Clarke racconta il suo dramma: “Dopo due aneurismi mi manca un pezzo di cervello” - FQMagazineit : Emilia Clarke racconta il suo dramma: “Dopo due aneurismi mi manca un pezzo di cervello” -