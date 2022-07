Ecuador: scontri in carcere, uccisi 13 detenuti (Di martedì 19 luglio 2022) Tredici detenuti hanno perso la vita durante una rissa in una prigione dell'Ecuador, che ha provocato anche due feriti, secondo l'ente pubblico responsabile delle carceri, la SNAI. Il personale della ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Tredicihanno perso la vita durante una rissa in una prigione dell', che ha provocato anche due feriti, secondo l'ente pubblico responsabile delle carceri, la SNAI. Il personale della ...

