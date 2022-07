Dopo la fine tormentata del tormentato processo contro Amber Heard, l'attore è stato paparazzato insieme a un'affascinante e misteriosa donna dalla chioma rossa (Di martedì 19 luglio 2022) Chiusa, con la vittoria in tribunale, la vertenza con la 36enne ex moglie Amber Heard, Johnny Depp è un uomo nuovo. Che non solo ha ripreso in mano la chitarra per girare l’Italia esibendosi all’Umbria Jazz e in altri concerti assieme all’amico Jeff Beck, ma pare avere una nuova fiamma. Amore in vista, dunque, per il divo di Hollywood? Probabilmente sì, almeno a giudicare dalle immagini che stanno circolando sui media nelle ultime ore. Johnny Depp: amori e trasformazioni guarda le foto Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 luglio 2022) Chiusa, con la vittoria in tribunale, la vertenza con la 36enne ex moglie, Johnny Depp è un uomo nuovo. Che non solo ha ripreso in mano la chitarra per girare l’Italia esibendosi all’Umbria Jazz e in altri concerti assieme all’amico Jeff Beck, ma pare avere una nuova fiamma. Amore in vista, dunque, per il divo di Hollywood? Probabilmente sì, almeno a giudicare dalle immagini che stanno circolando sui media nelle ultime ore. Johnny Depp: amori e trasformazioni guarda le foto Leggi anche › ...

Pubblicità

AliprandiJacopo : ??#Totti gli aveva offerto la 10, Tiago Pinto gliel’aveva portata la sera dela trattativa. Ma alla fine #Dybala dopo… - Giorgiolaporta : Sono gli stessi di: “due giorni dopo #Brexit mancheranno cibo e medicinali” e “#Putin ha armamenti per soli tre gio… - caritas_milano : “Sono amareggiato.Da noi accadono gli eventi, ma poi alla fine non paga mai nessuno” Antonio Vullo, unico agente so… - ClodiaTaras : Non ero alle Maldive -sono sotto casa- ma colpita e affondata con tutto il venenum in cauda.Alla fine del picco,… - toro_df : Stalkerizzo tutti. Dopo Bremer, pretendo Kumbulla o Solet, Maggiore, Laurentie e Praet con estrema urgenza. Entro f… -