Divorzio Totti-Blasi, oltre 10 mln di citazioni sul web per lo scoop di stagione (Di martedì 19 luglio 2022) Il Divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stato citato dalla rete più di 10 milioni di volte. Numeri allarmanti o solidarietà social? A seguito dell’annuncio circa la separazione ufficiale, Francesco Totti e Ilary Blasi risultano oggi i personaggi più cliccati e condivisi dalla rete. Secondo la “heat maps” dei navigatori virtuali che commentano l’evento, l’81% vive nella Regione Lazio, a seguire, il 4,3% in Lombardia, il 2,8% in Campania e il resto appare abbastanza uniforme con percentuali inferiori. Sono, poi, 4,5 milioni risultati che appaiono su Google in Italia con la ricerca “Totti”, dei quali oltre 2,5 milioni sono solo sui social. Di queste citazioni, 2 milioni sono concentrate nel giorno dell’annuncio della separazione, lo scorso 12 ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 luglio 2022) Iltra Francescoe Ilaryè stato citato dalla rete più di 10 milioni di volte. Numeri allarmanti o solidarietà social? A seguito dell’annuncio circa la separazione ufficiale, Francescoe Ilaryrisultano oggi i personaggi più cliccati e condivisi dalla rete. Secondo la “heat maps” dei navigatori virtuali che commentano l’evento, l’81% vive nella Regione Lazio, a seguire, il 4,3% in Lombardia, il 2,8% in Campania e il resto appare abbastanza uniforme con percentuali inferiori. Sono, poi, 4,5 milioni risultati che appaiono su Google in Italia con la ricerca “”, dei quali2,5 milioni sono solo sui social. Di queste, 2 milioni sono concentrate nel giorno dell’annuncio della separazione, lo scorso 12 ...

Pubblicità

dragan_64 : RT @salvinimi: Si però tra covid, crisi energetica, divorzio di Totti, guerra in ucraina ecc ecc la procura si mette ad arrestare sindaci p… - Giornaleditalia : Totti e Noemi Bocchi: la 'prima FOTO del bacio' dopo il divorzio, ma attenzione... - Majden3 : RT @salvinimi: Si però tra covid, crisi energetica, divorzio di Totti, guerra in ucraina ecc ecc la procura si mette ad arrestare sindaci p… - salvinimi : Si però tra covid, crisi energetica, divorzio di Totti, guerra in ucraina ecc ecc la procura si mette ad arrestare… - zazoomblog : Divorzio Totti-Blasi: cosa c’entra Alvin? - #Divorzio #Totti-Blasi: #c’entra -