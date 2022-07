“Da loro abbiamo sentito solo bugie”: le accuse dello storico manager di Michael Schumacher alla moglie del campione tedesco (Di martedì 19 luglio 2022) “Ho provato centinaia di volte a contattare Corinna, posso capire la situazione iniziale ma poi da loro abbiamo sentito solo bugie“. Sono passati anni, ma Will Weber ancora non ha perdonato la moglie di Michael Schumacher per come è stato trattato dopo quel gravissimo incidente sugli sci . Lo storico manager del campione di F1 tedesco si è sfogato in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in occasione dell’uscita del suo libro “Benzina nel sangue-Michael Schumacher, il cavallo vincente”, nel quale ha raccontato appunto il suo forte legame con l’ex pilota della Ferrari. “Per Michael ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) “Ho provato centinaia di volte a contattare Corinna, posso capire la situazione iniziale ma poi da“. Sono passati anni, ma Will Weber ancora non ha perdonato ladiper come è stato trattato dopo quel gravissimo incidente sugli sci . Lodeldi F1si è sfogato in una lunga intervista rilasciataGazzettaSport in occasione dell’uscita del suo libro “Benzina nel sangue-, il cavallo vincente”, nel quale ha raccontato appunto il suo forte legame con l’ex pilota della Ferrari. “Per...

