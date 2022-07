Camminare con il cane: in viaggio a piedi insieme, un’idea di vacanza responsabile (Di martedì 19 luglio 2022) Camminare a fianco del proprio cane, in mezzo alla natura e ammirando paesaggi spettacolari. Per molti è questo il senso della vacanza ideale, lontano dal turismo più commerciale per vivere un’avventura di condivisione personale e di gruppo con i propri animali. È questa l’idea della Compagnia dei Cammini, associazione no profit dedita al turismo responsabile, che offre la possibilità di portare i propri cani al seguito in cammino. Grazie alla guida attenta di istruttori cinofili, come Tomas Pirani, esperti di comportamento animale, durante il cammino si lavora sul proprio rapporto con il cane e sulla sua socialità di gruppo. L’istruttore sarà sempre presente e disponibile a dispensare consigli e informazioni che servono ai proprietari per favorire la comunicazione con il proprio amico a quattro ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 luglio 2022)a fianco del proprio, in mezzo alla natura e ammirando paesaggi spettacolari. Per molti è questo il senso dellaideale, lontano dal turismo più commerciale per vivere un’avventura di condivisione personale e di gruppo con i propri animali. È questa l’idea della Compagnia dei Cammini, associazione no profit dedita al turismo, che offre la possibilità di portare i propri cani al seguito in cammino. Grazie alla guida attenta di istruttori cinofili, come Tomas Pirani, esperti di comportamento animale, durante il cammino si lavora sul proprio rapporto con ile sulla sua socialità di gruppo. L’istruttore sarà sempre presente e disponibile a dispensare consigli e informazioni che servono ai proprietari per favorire la comunicazione con il proprio amico a quattro ...

