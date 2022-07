Borsellino, quando nell’88 mi raccontò la sua giornata a Marsala tra i fascicoli di furti e rapine (Di martedì 19 luglio 2022) Io li capisco i figli di Paolo Borsellino che oggi esibiscono il loro silenzio e tacciono. Trenta anni dopo la bomba in via d’Amelio, 19 luglio 1992. Tacciono perché il tempo è passato, i presunti reati di chi ha contribuito a intralciare i processi sulla strage si estinguono per prescrizione, la memoria collettiva è corta e anche loro, figli di quella vittima della mafia che ha fatto la Storia recente d’Italia, non hanno verità. Tacciono perché denunciano la non-giustizia di tre decenni, i depistaggi su quella strage avvenuti e tuttavia prescritti. Perché, certo, i processi e le garanzie hanno bisogno di tempi certi. Ma da qui inizia, al di là delle indagini, il paradosso di un servitore dello Stato lasciato a lungo solo dallo Stato, anche dopo la morte. Lasciato solo in vita con la sua competenza investigativa e diventato “eroe” per la retorica collettiva (anche dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Io li capisco i figli di Paoloche oggi esibiscono il loro silenzio e tacciono. Trenta anni dopo la bomba in via d’Amelio, 19 luglio 1992. Tacciono perché il tempo è passato, i presunti reati di chi ha contribuito a intralciare i processi sulla strage si estinguono per prescrizione, la memoria collettiva è corta e anche loro, figli di quella vittima della mafia che ha fatto la Storia recente d’Italia, non hanno verità. Tacciono perché denunciano la non-giustizia di tre decenni, i depistaggi su quella strage avvenuti e tuttavia prescritti. Perché, certo, i processi e le garanzie hanno bisogno di tempi certi. Ma da qui inizia, al di là delle indagini, il paradosso di un servitore dello Stato lasciato a lungo solo dallo Stato, anche dopo la morte. Lasciato solo in vita con la sua competenza investigativa e diventato “eroe” per la retorica collettiva (anche dei ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? “Dopo il 23 maggio si sapeva che la prossima vittima sarebbe stata Paolo #Borsellino. Lui ne era consapevole e po… - VonCaste : RT @vitale_f: Cinque anni prima di morire Paolo #Borsellino ci svelava il volto di una #mafia che sparava quando era spalle al muro. Oggi c… - sidewayseye : RT @feltrinellied: 'Quando sei lì lì per aprire l’ultima porta, ecco: è proprio in quel momento che lo Stato ti ammazza'. Trent'anni dopo… - Tp24it : Quando Borsellino si dimezzò la scorta per garantire una volante di notte a Marsala - PazzoPerDomani : RT @atbolz: Quando Paolo Borsellino fu accusato di “insabbiare” un'inchiesta sul ministro Calogero Mannino. Manovre e veleni con un (altro)… -