Basket | Varese ingaggia Tariq Owens Doppio colpo svedese per Sassari

Varese e Sassari piazzano colpi importanti in vista della prossima stagione di Serie A1 di Basket. La formazione lombarda ha infatti annunciato l'ingaggio di Tariq Owens, giocatore che è alla prima esperienza europea dopo una carriera passata negli Stati Uniti tra NBA (breve trascorso ai Phoenix Suns) e G-League. "Lo statunitense classe '95 è un lungo che fa dell'atletismo il suo punto di forza: in attacco sfrutta con abilità i suoi centimetri (206) per raccogliere gli assist dei compagni, ma è in difesa che dà il meglio di sé riuscendo spesso a stoppare e ad intimidire gli avversari con la sua presenza", spiega il club in una nota. Il club sardo, invece, ha chiuso per due giocatori svedesi: Joakim Lindblom arriva dalla formazione francese del Puis en Velay, ma oltre al classe '92, ecco anche un ...

